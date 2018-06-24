Рейтинг Макрона обвалился до самой низкой отметки за время президентства

Популярность французского президента Эммануэля Макрона достигла нового минимума.

Об этом свидетельствует результаты опроса Французского института общественного мнения (IFOP), проведенного по заказу газеты Journal du Dimanche.

Рейтинг президента упал снова после недавних споров по поводу расходов в его резиденциях и резких замечаний, которые он сделал о видах помощи в рамках социального обеспечения.

Несмотря на рост иностранных инвестиций, число людей с доброй мыслью о 40-летнем лидерe снизилось на один процентный пункт в июне до 40%, показал опрос.

О своем недовольстве деятельностью Макрона тем временем заявили 58% французов. Опрос показал, что снижение популярности было особенно острым среди населения старше 65 лет, поддержку которого Макрон получил на президентских выборах в прошлом году.

Несколько известных бизнесменов и экономистов недавно выразили беспокойство по поводу экономической политики Макрона, которая рассматривается как такая, что удовлетворяет богатых.

Макрон своего наивысшего показателя поддержки достигал в июне 2017 года. Тогда за него высказались 64% французов. Президентом Франции он стал в мае прошлого года.