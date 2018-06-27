Албанія не погодиться на центри для біженців навіть заради членства у ЄС

Албанія відмовилася створити на своїй території центр для прийому мігрантів, які прагнуть потрапити до Євросоюзу.

Про це прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Ми ніколи не приймемо такі табори ЄС для біженців", - сказав він, додавши, що це означатиме, ніби з мігрантами поводяться, ніби з небажаними отруйними відходами.

Рама додав, що Албанія завжди готова співпрацювати з ЄС для вирішення спільних європейських проблем, проте це не означає, що його країна має "вирішувати проблеми за усіх".

За його словами, жодна країна не може самотужки впоратися з теперішньою міграційною кризою. Більше того, підкреслив міністр, його країна не робитиме цього навіть у відповідь на можливість членства у ЄС.

"Міграційна криза повинна бути вирішена не зважаючи на актуальний стан наших зусиль щодо приєднання (до Європейського Союзу – ред.)" – додав Рама. Можливий центр для мігрантів на Балканах політик вважає небезпечним рішенням.

Європейський Союз обговорює можливість створення центрів для біженців за межами ЄС. У цих центрах, згідно з планом, мали б виноситись рішення щодо того, чи може мігранту бути гарантований притулок у ЄС.

Серед можливих країн розміщення центрів називались держави Північної Африки та Албанія. Раніше від створення таких центрів відмовилась Лівія.

Напередодні Країни ЄС відклали початок переговорів про вступ з Албанією та Македонією. Міністри ЄС вирішили, що дадуть зелене світло початку переговорів наступного року, однак зараз наполягають на проведенні реформ у цих державах.