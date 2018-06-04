Президент Фінляндії про агресію РФ: "казак" бере все, що погано лежить

Євросоюзу слід проявляти тверду позицію в переговорах з Росією, зберігаючи повагу до неї.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, передає Уle.

"Казак бере все, що погано лежить, тому потрібно дотримуватися своєї твердої позиції", – сказав він, підкресливши, що поведінка Росія викликає занепокоєння.

Нііністьо розповідає, що президент РФ Владімір Путін, ще будучи представником Санкт-Петербурга, приїжджав з візитом в Турку в 1990-х роках. Хоча пройшло вже більше 30 років, а фінські колеги вийшли на пенсію, він досі їх пам'ятає і запрошує до Москви, зазначив президент.

"Він не забуває друзів, якщо до нього ставляться з повагою", - каже Нііністьо.

За його словами, Фінляндія підтримує хороші відносини з Росією і не перебуває у військово-політичних блоках, але при цьому не боїться проявляти твердість у зовнішній політиці. Так Фінляндія в числі перших засудила Росію за анексію Криму і дотримується прийнятих антиросійських санкцій.

На питання, чи варто Фінляндії приєднатися до НАТО, Нііністьо відповів, що "карту НАТО краще мати на руках, ніж розігрувати".