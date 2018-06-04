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Президент Финляндии об агрессии РФ: "казак" берет все, что плохо лежит

Понедельник, 4 июня 2018, 12:10

Евросоюзу следует проявлять твердую позицию в переговорах с Россией, сохраняя уважение к ней.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо, передает Уle.

"Казак берет все, что плохо лежит, поэтому нужно придерживаться своей твердой позиции", - сказал он, подчеркнув, что поведение Россия вызывает беспокойство.

Ниинистьо рассказывает, что президент РФ Владимир Путин, еще будучи представителем Санкт-Петербурга, приезжал с визитом в Турку в 1990-х годах. Хотя прошло уже более 30 лет, а финские коллеги вышли на пенсию, он до сих пор их помнит и приглашает в Москву, отметил президент.

"Он не забывает друзей, если к нему относятся с уважением", - говорит Ниинистьо.

По его словам, Финляндия поддерживает хорошие отношения с Россией и не находится в военно-политических блоках, но при этом не боится проявлять твердость во внешней политике. Так Финляндия в числе первых осудила Россию за аннексию Крыма и придерживается принятых антироссийских санкций.

На вопрос, стоит ли Финляндии присоединиться к НАТО, Ниинистьо ответил, что "карту НАТО лучше иметь на руках, чем разыгрывать".

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Финляндия Россия
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