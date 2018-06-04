В Молдове отменили закон о статусе русского как языка межнационального значения

Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР".

Об этом сообщает Point.md.

Суд признал устаревшим закон от 1989 года, который наделял русский язык статусом языка межнационального значения, а также гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврит, идиш, цыганского языков, языков других этнических групп, проживающих на территории республики, для удовлетворения национально-культурных потребностей.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня данный документ является недействительным. Также КС Молдовы объявил неконституционными статью 4, пункт 2 Кодекса конституционной юрисдикции и статью 3, пункт 2 Закона о Конституционном суде.

Остальные требования Либеральной партии, которая просила суд признать неконституционными пять законов страны, провозглашающих русский язык языком межнационального общения, были отклонены.

Депутат от лидералов Ион Касьян заявил, что согласно переписи населения от 2014 года, доля этнических русских в стране составляет всего около 4%, в связи с чем особый статус русского языка "ведет к дискриминации других этносов, проживающих на территории Молдовы".

Напомним, Конституционный суд Молдовы отклонил жалобу президента Игоря Додона относительно законности запрета ретрансляции в стране российских новостей и информационно-аналитических программ.