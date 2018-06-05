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Іран вирішив відновити збагачення урану у більших масштабах

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Іран вирішив відновити збагачення урану у більших масштабах

Вівторок, 5 червня 2018, 08:57

Іран проінформує Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) про початок процесу нарощування потужностей зі збагачення урану.

Про це заявив заступник керівника Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді, передає Reuters.

"У листі, який буде передано МАГАТЕ, Іран оголосить, що процес нарощування потужностей з виробництва UF6 (гексафторид урану) почнеться у вівторок", - сказав він.

За його словами, Іран має в своєму розпорядженні можливості для прискорення виробництва центрифуг, які використовуються для збагачення урану. UF6 є сировиною для центрифуг.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив у понеділок, що він розпорядився почати підготовку до збільшення потужностей зі збагачення урану, якщо ядерна угода 2015 року зi світовими державами розвалиться після виходу США з неї минулого місяця.

Європейські держави, які підписали угоду, досі підтримують її, але мають побоювання з приводу програми балістичних ракет Ірану і його впливу на Близькому Сході. Іран каже, що ці два питання не підлягають обговоренню.

За угодою зі США, Францією, Німеччиною, Великою Британією, Росією і Китаєм, Іран суворо обмежив потужності зі збагачення урану, щоб запевнити держави у тому, що він не використовується для розробки ядерних бомб.

В обмін Іран отримав послаблення санкцій, більшість з яких були скасовані у січні 2016 року. Нині США вводять нові санкції і хочуть укласти новий договір.

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Іран санкції
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