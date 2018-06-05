Иран решил возобновить обогащение урана в больших масштабах

Иран проинформирует Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) о начале процесса наращивания мощностей по обогащению урана.

Об этом заявил заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Reuters.

"В письме, которое будет передано МАГАТЭ, Иран объявит, что процесс наращивания мощностей по производству UF6 (гексафторид урана), начнется во вторник", - сказал он.

По его словам, Иран имеет в своем распоряжении возможности для ускорения производства центрифуг, используемых для обогащения урана. UF6 является сырьем для центрифуг.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в понедельник, что он распорядился начать подготовку к увеличению мощностей по обогащению урана, если ядерное соглашение 2015 года с мировыми державами развалится после выхода США из него в прошлом месяце.

Европейские государства, которые подписали соглашение, до сих пор поддерживают его, но имеют опасения по поводу программы баллистических ракет Ирана и его влияния на Ближнем Востоке. Иран говорит, что эти два вопроса не подлежат обсуждению.

По соглашению с США, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем, Иран строго ограничил мощности по обогащению урана, чтобы убедить государства в том, что он не используется для разработки ядерных бомб.

В обмен Иран получил ослабление санкций, большинство из которых были отменены в январе 2016 года. Сейчас США вводят новые санкции и хотят заключить новый договор.