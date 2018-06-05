У Німеччині заявили, що G7 вітатиме повернення Росії до клубу

Немає жодних сумнівів у тому, що "Велика сімка" буде вітати повернення Росії до свого клубу багатих країн, проте досі існують причини дотримуватися нинішньої домовленості.

Про це заявив високопоставлений німецький чиновник, передає Reuters.

За його словами, зараз зміни існуючого формату не обговорюються.

Таким чином німецький уряд висловив офіційну позицію після того, як співголова групи Лівих у Бундестазі Сара Вагенкнехт закликала повернути РФ до "Великої вісімки" для противаги інтересам США.

Росія була виключена з G8, починаючи з 2014 року, унаслідок анексії Криму та участі у конфліктах на сході України і в Сирії.