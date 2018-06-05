В Германии заявили, что G7 будет рада возвращению России в клуб

Нет никаких сомнений в том, что "Большая семерка" будет приветствовать возвращение России в свой клуб богатых стран, однако до сих пор существуют причины придерживаться нынешней договоренности.

Об этом заявил высокопоставленный немецкий чиновник, передает Reuters.

По его словам, сейчас изменения существующего формата не обсуждаются.

Таким образом немецкое правительство выразило официальную позицию после того, как сопредседатель группы Левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт призвала вернуть РФ в "Большую восьмерку", чтобы создать противовес интересам США.

Россия была исключена из G8, начиная с 2014 года, в результате аннексии Крыма и участия в конфликтах на востоке Украины и в Сирии.