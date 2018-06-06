РФ закрыла въезд в страну ряду "особо русофобских" деятелей Эстонии

Власти России запретили въезд в страну ряду "особо русофобских" политических и общественных деятелей Эстонии.

Об этом заявил представитель МИД РФ Артем Кожин, сообщается на сайте ведомства.

"В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии. Подчеркнули, что данное решение Таллинна свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносит прямой ущерб двусторонним отношениям", - говорится в заявлении.

Ранее РФ ответила на аналогичный шаг властей Литвы. "Соответствующие меры будут проведены и в отношении Латвии, которая также присоединилась к этой провокационной антироссийской линии", - заявил представитель МИД РФ.

Эстония 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из "списка Магнитского". В феврале Латвия запретила въезд в страну 49 иностранцам, внесенным в так называемый "список Магнитского", Литва сделала то же в январе.

Согласно основным положениям документа, в страну запрещают въезд иностранцам, связанным с масштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

"Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.