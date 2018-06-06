Речник Земана особисто почистив спаплюжений радянський пам’ятник

Речник президента Чехії Їржі Овчачек особисто допомагав чистити пам’ятник червоноармійцям, який невідомі пофарбували рожевою фарбою.

Про це повідомляє видання iDnes.

"Якась худоба зневажила пам'ятник визволителям нашої Батьківщини перед Празьким Градом", - написав Овчачек у себе в Twitter і додав фотографію спаплюженого меморіалу воякам Червоної армії.

Після цього він повернувся до пам'ятника з ганчіркою і ацетоном та допоміг його почистити.

Před Pražským hradem. Považoval jsem za svoji občanskou povinnost pomoci při čištění zneuctěného pomníku osvoboditelů naší vlasti! pic.twitter.com/aOM4qtVzCY — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 5 червня 2018 р.

Овчачек пояснив, що вважав це своїм громадянським обов'язком.

Пам'ятник, який вінчає п'ятикутна зірка, встановлений на вулиці Маріанські градби поблизу території Празького граду. Він являє собою кам'яний обеліск висотою близько метра. На ньому розміщена мармурова дошка з написом: "Воїнам Червоної Армії. Вони загинули, щоб наша Батьківщина жила".