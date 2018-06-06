Пресс-секретарь Земана лично почистил оскверненный советский памятник

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек лично помогал чистить памятник красноармейцам, который неизвестные покрасили розовой краской.

Об этом сообщает издание iDnes.

"Какая-то скотина испоганила памятник освободителям нашей Родины перед Пражским Градом", - написал Овчачек у себя в Twitter и добавил фотографию оскверненного мемориала воинам Красной армии.

После этого он вернулся к памятнику с тряпкой и ацетоном и помог его почистить.

Před Pražským hradem. Považoval jsem za svoji občanskou povinnost pomoci při čištění zneuctěného pomníku osvoboditelů naší vlasti! pic.twitter.com/aOM4qtVzCY — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 5 червня 2018 р.

Овчачек объяснил, что считал это своим гражданским долгом.

Памятник, увенчанный пятиконечной звездой, установлен на улице Марианские градбы вблизи территории Пражского града. Он представляет собой каменный обелиск, на котором размещена мраморная доска с надписью: "Воинам Красной Армии. Они погибли, чтобы наша Родина жила".