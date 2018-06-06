Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Президент Чехии повторно назначил Бабиша премьером

Британия, Франция и Германия просят США освободить компании ЕС от иранских санкций

Торговая война: ЕС наложит пошлины на американские товары с июля

НАТО разместит новые командные центры в Германии и США






Пресс-секретарь Земана лично почистил оскверненный советский памятник

Среда, 6 июня 2018, 15:47

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек лично помогал чистить памятник красноармейцам, который неизвестные покрасили розовой краской.

Об этом сообщает издание iDnes.

"Какая-то скотина испоганила памятник освободителям нашей Родины перед Пражским Градом", - написал Овчачек у себя в Twitter и добавил фотографию оскверненного мемориала воинам Красной армии.

После этого он вернулся к памятнику с тряпкой и ацетоном и помог его почистить.

Овчачек объяснил, что считал это своим гражданским долгом.

Памятник, увенчанный пятиконечной звездой, установлен на улице Марианские градбы вблизи территории Пражского града. Он представляет собой каменный обелиск, на котором размещена мраморная доска с надписью: "Воинам Красной Армии. Они погибли, чтобы наша Родина жила".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Читайте также
Россия выступила против новых табличек на памятнике советскому маршалу в Праге
В Праге облили краской памятник советскому маршалу Коневу
РФ направила ноту Австрии из-за облитого краской советского памятника в Вене
В Литве памятник НКВД обрисовали советскими и нацистскими символами