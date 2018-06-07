Лондон 6 раз с 2017 года официально отказывал Украине в переговорах о визах

Официальный Лондон с 2017 года не менее 6 раз отказывал Киеву в переговорах об изменении действия визового режима или проблемах с выдачей виз.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Посольство Украины в Лондоне в письменном комментарии "Европейской правде" подтвердило, что получает отказ за отказом. В течение 2017 года МВД Великобритании, которое занимается визами, четыре раза подтверждало отсутствие намерения менять визовый режим для Украины.

"В 2018 году посольство дважды предлагало провести консультации, в том числе по поводу задержек в выдаче виз, необоснованных отказов, возможности обжалования решений, возмещения расходов и т.п. Все ответы британской стороны были отрицательными", - говорится в статье.

"Европейская правда" еще 11 мая направила журналистский запрос в МИД и МВД Великобритании, но за это время ни одно из ведомств не ответило.

Более того, бывшая руководительница британского МВД Эмбер Радд в свое время признала свой отказ вести с Украиной переговоры об отмене виз даже для владельцев дипломатических паспортов. "Здесь есть измерение миграционной угрозы и угрозы национальной безопасности", - пояснила министр и предложила обсудить этот вопрос на межведомственном уровне.

Как ЕвроПравда уже писала, Украина в свое время была на завершающей стадии переговоров об упрощении визового режима с Великобританией, однако события 2013-14 годов остановили этот процесс.

Подробнее читайте в статье: "Министерство визового бизнеса: кто в Британии создает проблемы для украинских путешественников".

А также: "Безвиз без взаимности. Почему Киев должен ввести визы для граждан Великобритании".