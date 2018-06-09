Розпочалося будівництво першого газопроводу між Фінляндією та Естонією

У фінському місті Інкоо почалося будівництво фінсько-естонського газопроводу під назвою Baltic connector.

Про це повідомляє Yle.

Це перший в Фінляндії газопровід, який пройде по морському дну. Мета проекту - знизити залежність від російського газу.

Будівництво газопроводу закінчиться в 2020 році. У той же час фінський ринок газу буде відкритий для конкуренції.

Вартість будівництва газопроводу становить 250 млн євро. Європейський Союз виділить на будівництво 75% від загальної суми проекту.

Газопровід Baltic connector буде складатися з трьох секцій: газопровід охопить 22 км фінського берегу, 80 км дна моря та 50 км естонського берегу.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз інвестує 187,5 млн євро у будівництво газопроводу Baltic connector між Естонією і Фінляндією.