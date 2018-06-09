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Началось строительство первого газопровода между Финляндией и Эстонией

Суббота, 9 июня 2018, 13:27

В финском городе Инкоо началось строительство финско-эстонского газопровода под названием Baltic connector.

Об этом сообщает Yle.

Это первый в Финляндии газопровод, который пройдет по морскому дну. Цель проекта - снизить зависимость от российского газа.

Строительство газопровода закончится в 2020 году. В то же время финский рынок газа будет открыт для конкуренции.

Стоимость строительства газопровода составляет 250 млн евро. Европейский Союз выделит на строительство 75% от общей суммы проекта.

Газопровод Baltic connector будет состоять из трех секций: газопровод охватит 22 км финского берега, 80 км дна моря и 50 км эстонского берега.

Ранее сообщалось, что Европейский союз инвестирует 187,5 млн евро в строительство газопровода Baltic connector между Эстонией и Финляндией.

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