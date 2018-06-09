Розенко: между Украиной и Польшей "усмирены ростки негативных эмоций"

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко констатирует, что между Украиной и Польшей действует стратегические партнерство, все проблемные вопросы, связанные с исторической памятью, можно урегулировать посредством диалога.

Об этом он заявил, выступая у Мемориала жертв тоталитаризма в Харькове в субботу, где присутствует вице-премьер Польши Петр Глинский, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что стратегические партнерство между Украиной и Польшей действует и ему нет альтернативы. Между нашими народами нет никаких проблемных вопросов, которые мы не были бы способны и обязаны урегулировать путем диалога в духе дружбы и добрососедства", - сказал Розенко.

По словам украинского вице-премьера, в последнее время "усмирены ростки негативных эмоций", украинская и польская стороны проявили открытость к дальнейшему конструктивному сотрудничеству, в частности, в вопросах сохранения мест памяти и захоронения жертв войн и политических репрессий.

"Нашим общим указателем пути должна быть христианская мораль и стремление жить в мире и согласии, строить наши отношения на том, что объединяет нас, а не разъединяет", - отметил он.

Розенко подчеркнул, что общий враг Украины и Польши – "путинский режим России" – хочет, чтобы "мы никогда не нашли понимания в чувствительных вопросах нашего исторического прошлого".

"Но я убежден, что нашим врагам рано открывать шампанское, потому что в отличие от них наши народы умеют делать правильные выводы из истории. Самый главный вывод сегодня один - в единстве наша сила", - добавил он.

Около 4 тысяч польских офицеров и более полутысячи мирных польских граждан были расстреляны и похоронены в шестом квартале Лесопарка в Харькове. Здесь также похоронены тысячи украинцев, евреев, россиян и представителей других национальностей. Всего жертвами "польской операции" НКВД стали около 140 тысяч поляков.