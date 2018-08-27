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В МЗС РФ відреагували на перший етап санкцій США

Понеділок, 27 серпня 2018, 16:36

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова назвала надуманою прив'язку антиросійських санкцій США до справи Скрипалів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.

За словами Захарової, США звинуватили російську сторону до завершення розслідування і без пред'явлення доказів.

"Всі озвучені звинувачення ефемерні, при цьому введені сьогодні рестрикції цілком реальні, нехай багато в чому і повторюють вже діючі", — заявила Захарова.

Вона уточнила, що санкційні обмеження стосуються кредитів і фінансової допомоги Росії, видачі американським міністерством торгівлі ліцензій на експорт товарів і технологій подвійного призначення, програм техсприяння і продажу Росії товарів військового призначення. При цьому поставки в рамках космічних програм і в області безпеки польотів цивільної авіації не потрапили під санкції, що свідчить про лицемірство проведеної політики США, зазначила Захарова.

"Подібними кроками Вашингтон ще більше ускладнює можливості діалогу за наявними в багатосторонніх і двосторонніх форматах проблемами", — сказала вона.

Захарова підкреслила, що ці санкції є частиною цілеспрямованої політики, спрямованої на "розмивання" міжнародної структури з контролю над озброєннями. За її словами, санкційні обмеження не змусять російську сторону зійти з обраного шляху.

Як повідомлялося, перший етап санкцій США проти Росії у зв'язку із застосуванням хімічної зброї на території Великої Британії починає діяти у понеділок, 27 серпня.

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