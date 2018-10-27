Бывший глава правительства Каталонии создает новую партию

Бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон в субботу объявил о создании новой политической силы, через год после попытки провести референдум за независимость.

Об этом сообщает AFP.

Новая группа под названием "The Call" ("Вызов") в субботу проводит учредительное собрание, отмечая годовщину референдума, признанного Мадридом незаконным.

"Год, который отделяет нас от этой исторической даты, прошел не так, как мы хотели. Но отступать - не вариант", - заявил новый глава каталонского правительства Ким Торра, поддерживающий Пучдемона.

Встреча партии Пучдемона состоится в городе Манреса, рядом с тюрьмой, где находятся бывшие каталонские министры, которые принимали участие в подготовке референдума.

Суд над 18 бывшими каталонскими чиновниками, как ожидается, начнется в начале 2019 года.

Пучдемон должен представить "Совет Республики" - своего рода каталонское правительство в эмиграции в Бельгии.

"Мы не говорим о мечте, мы говорим о реальности, о каталонской республике", - говорится в рекламном видео для новой партии.