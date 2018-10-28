Президентські вибори у Грузії – буде другий тур
Правляча партія "Грузинська мрія" визнала неминучість другого туру на виборах президента країни.
Про це повідомляє портал NewsGeorgia.ge із посиланням на заяву парламенту Іраклія Кобахідзе.
Він визнав, що екс-міністр закордонних справ Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партієя, не набрала більше 50% голосів виборців і в наступному турі зустрінеться з основним конкурентом від об'єднаної опозиції Гріголом Вашадзе.
"Йде підрахунок голосів. Підраховано до 1000 ділянок. Лідирує Саломе Зурабішвілі, яка на першому місці. Уже ясно, що відбудеться другий тур, в якому візьмуть участь Саломе Зурабішвілі і Григол Вашадзе", - заявив Іраклій Кобахідзе.
Варто зазначити, що напередодні правляча партія оприлюднила дані екзит-полу соціологічної компанії "Психопроект", згідно з яким Зурабішвілі набрала близько 53% голосів та перемогла у першому турі. Цей екзит-пол дав підставу для Кобахідзе та мера Тбілісі Кахи Каладзе привітати Зурабішвілі із перемогою, не дочекавшись оприлюднення офіційних даних.
Помилку екзит-пола Кобахідзе пояснив тим, що на його питання "відмовилися відповідати майже половина опитаних".
Нагадаємо, вді інші екзит-поли показують необхідність другого туру. Так, екзит-пол від американської компанії Edison Research, показує, що Зурабішвілі і Вашадзе набрали біля 40% голосів, а ще 10% набрав висуванець партії "Європейсьска Грузія" Давид Бакрадзе.
А згідно екзит-полу грузинської компанії BCG, Вашадзе отримав 37% голосів, Зурабішвілі - 34%, Бакрадзе - 17%.
Сам Давид Бакрадзе вже заявив, що у випадку другого туру підтримуватиме кандидата від опозиції Григола Вашадзе.
Детальніше про грузинські вибори – у статті "Королева коноплі" та двоє колишніх: хто стане новим президентом Грузії".