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Президентские выборы в Грузии - будет второй тур

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Президентские выборы в Грузии - будет второй тур

Воскресенье, 28 октября 2018, 23:55

Правящая партия "Грузинская мечта" признала неизбежность второго тура на выборах президента страны.

Об этом сообщает портал NewsGeorgia.ge со ссылкой на заявление парламента Ираклия Кобахидзе.

Он признал, что экс-министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партиея, не набрала более 50% голосов избирателей и в следующем туре встретится с основным конкурентом от объединенной оппозиции Григолом Вашадзе.

"Идет подсчет голосов. Подсчитано до 1000 участков. Лидирует Саломе Зурабишвили, которая на первом месте. Уже ясно, что состоится второй тур, в котором примут участие Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе", - заявил Ираклий Кобахидзе.

Стоит отметить, что накануне правящая партия обнародовала данные экзит-пола социологической компании "Психопроект", согласно которому Зурабишвили набрала около 53% голосов и победила в первом туре. Этот экзит-пол дал основание для Кобахидзе и мэра Тбилиси Кахи Каладзе поздравить Зурабишвили с победой, не дождавшись обнародования официальных данных.

Ошибку экзит-пола Кобахидзе объяснил тем, что на его вопрос "отказались отвечать почти половина опрошенных".

Напомним, ПИИ другие экзит-полы показывают необходимость второго тура. Так, экзит-пол от американской компании Edison Research, показывает, что Зурабишвили и Вашадзе набрали около 40% голосов, а еще 10% набрал выдвиженец партии "Европейсьска Грузия" Давид Бакрадзе.

А согласно экзит-пола грузинской компании BCG, Вашадзе получил 37% голосов, Зурабишвили - 34%, Бакрадзе - 17%.

Сам Давид Бакрадзе уже заявил, что в случае второго тура будет поддерживать кандидата от оппозиции Григола Вашадзе.

Подробнее о грузинских выборах - в статье "Королева конопли" и двое бывших: кто станет новым президентом Грузии ".

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