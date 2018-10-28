Президентские выборы в Грузии - будет второй тур
Правящая партия "Грузинская мечта" признала неизбежность второго тура на выборах президента страны.
Об этом сообщает портал NewsGeorgia.ge со ссылкой на заявление парламента Ираклия Кобахидзе.
Он признал, что экс-министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партиея, не набрала более 50% голосов избирателей и в следующем туре встретится с основным конкурентом от объединенной оппозиции Григолом Вашадзе.
"Идет подсчет голосов. Подсчитано до 1000 участков. Лидирует Саломе Зурабишвили, которая на первом месте. Уже ясно, что состоится второй тур, в котором примут участие Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе", - заявил Ираклий Кобахидзе.
Стоит отметить, что накануне правящая партия обнародовала данные экзит-пола социологической компании "Психопроект", согласно которому Зурабишвили набрала около 53% голосов и победила в первом туре. Этот экзит-пол дал основание для Кобахидзе и мэра Тбилиси Кахи Каладзе поздравить Зурабишвили с победой, не дождавшись обнародования официальных данных.
Ошибку экзит-пола Кобахидзе объяснил тем, что на его вопрос "отказались отвечать почти половина опрошенных".
Напомним, ПИИ другие экзит-полы показывают необходимость второго тура. Так, экзит-пол от американской компании Edison Research, показывает, что Зурабишвили и Вашадзе набрали около 40% голосов, а еще 10% набрал выдвиженец партии "Европейсьска Грузия" Давид Бакрадзе.
А согласно экзит-пола грузинской компании BCG, Вашадзе получил 37% голосов, Зурабишвили - 34%, Бакрадзе - 17%.
Сам Давид Бакрадзе уже заявил, что в случае второго тура будет поддерживать кандидата от оппозиции Григола Вашадзе.
Подробнее о грузинских выборах - в статье "Королева конопли" и двое бывших: кто станет новым президентом Грузии ".