Путін: Росія залишає за собою право приєднатися до наступу Асада
Після стамбульського саміту лідерів Німеччини, Франції, Туреччини та РФ президент Росії Владімір Путін заявив, що залишає за собою право приєднатися до військової кампанії сил президента Сирії Башара Асада в разі, якщо провокації з боку збройних угруповань в Ідлібі продовжаться.
Про це пише "Русская служба BBC".
"У випадку, якщо радикальні елементи будуть перешкоджати вирішенню цього завдання (створенню буферної зони, - ред.), будуть здійснювати збройні провокації з ідлібської зони, Росія залишає за собою право надати дієву підтримку рішучих дій сирійського уряду з ліквідації цього вогнища терористичної загрози", - сказав він.
Президент Франції Еммануель Макрон в свою чергу сказав, що будь-який силовий сценарій розв'язання ситуації в Ідлібі неприпустимий. "Ми сподіваємося, що Росія створить досить чіткий тиск на сирійський режим, якому, безсумнівно, вдалося вижити завдяки їй", - заявив він.
Ангела Меркель також зазначила, що сирійський конфлікт не можна вирішити військовими методами. Вона попередила, що Захід не потерпить застосування хімічної зброї в Сирії. Вона вважає, що домовленості між Москвою і Анкарою про створення буферної зони повинні перерости в повноцінне перемир'я. Путін назвав угоду тимчасовою, пише The National.
Провінція Ідліб - останній притулок для цивільних осіб і повстанців, які мігрували з інших районів Сирії, а також для потужних джихадистських сил (близько 10 000 бойовиків). Туреччина встановила 12 військових постів в Ідлібі.
Таким чином, принаймні на цей момент, Росія фактично поставила свої зв'язки з Туреччиною вище досягнення мети повернути всю Сирію під владу Асада.