Путин: Россия оставляет за собой право присоединиться к наступлению Асада

После стамбульского саммита лидеров Германии, Франции, Турции и РФ президент России Владимир Путин заявил, что оставляет за собой право присоединиться к военной кампании сил президента Сирии Башара Асада в случае, если провокации со стороны вооруженных группировок в Идлибе продолжатся.

Об этом пишет "Русская служба BBC".

"В случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи (созданию буферной зоны, - ред.), будут осуществлять вооруженные провокации с идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительных действий сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы", - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь сказал, что любой силовой сценарий решения ситуации в Идлибе недопустим. "Мы надеемся, что Россия окажет достаточно четкое давление на сирийский режим, которому, несомненно, удалось выжить благодаря ей", - заявил он.

Ангела Меркель также отметила, что сирийский конфликт нельзя решить военными методами. Она предупредила, что Запад не потерпит применения химического оружия в Сирии. Она считает, что договоренности между Москвой и Анкарой о создании буферной зоны должны перерасти в полноценное перемирие. Путин назвал соглашение временным, пишет The National.

Провинция Идлиб - последнее прибежище для гражданских лиц и повстанцев, мигрировавших из других районов Сирии, а также для мощных джихадистских сил (около 10 тысяч боевиков). Турция установила 12 военных постов в Идлибе.

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом создать демилитаризованную зону в Идлибе, чтобы разделить силы правительственных сирийских войск и сирийских повстанцев и не допустить вспышки масштабного конфликта.

Таким образом, по крайней мере на данный момент, Россия фактически поставила свои связи с Турцией выше достижения цели вернуть всю Сирию под власть Асада.