Меркель відмовиться від посади голови партії, але хоче залишитись канцлером – ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після провальних результатів її партії на місцевих виборах у Гессені заявила, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах голови партії.

Із такою заявою вона виступила у понеділок на засіданні президії партії, повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на джерела, зокрема Spiegel Online.

За попередніми намірами, Меркель планувала висунути свою кандидатуру на пост голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на з'їзді партії в грудні, який відбудеться в Гамбурзі.

Очевидно, після оголошення результатів голосування у Гессені Меркель була змушена змінити свої плани.

Водночас джерела стверджують, що Меркель хоче залишитися канцлером. Раніше вона давала зрозуміти, що посади голови партії та канцлера Німеччини для неї нерозривно пов’язані.

Меркель очолює ХДС з 2000 року та є безперервним канцлером Німеччини з 2005 року.

Дві партії, які входять до правлячої коаліції у Німеччині, Християнсько-демократичной союз (ХДС) Ангели Меркель та Соціал-демократична партія (СДПН), зазнали нищівних втрат на виборах до земельного парламенту багатої федеральної землі Гессена.

За попередніми результатами, партія Меркель перемогла із 27% голосів, проте цей результат - провальний у порівнянні з попередніми виборами 2013 року: партія втратила 11,3%.

Фіаско у Гессені стало черговим провалом слідом за виборами у Баварії два тижні тому, на яких поганий результат продемонструвала ще одна партія з правлячої коаліції – баварський Християнсько-соціальний союз.

Читайте детальніше на "Європейській правді": "Баварська проблема: як провал у найбільшому регіоні вдарить по німецькій коаліції".