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США заблокували створення третейської групи щодо суперечки з РФ у СОТ

Понеділок, 29 жовтня 2018, 20:20

У Мінекономрозвитку РФ заявили, що Сполучені Штати заблокували російську ініціативу зі створення третейської групи в СОТ для суперечки з США щодо мит на сталь і алюміній.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Як і передбачалося, США сьогодні заблокували створення третейської групи СОТ для розгляду спору щодо тарифів на сталь і алюміній. Росія має намір повторно попросити про створення третейської групи в листопаді. ", - відзначили в Мінекономрозвитку.

У цьому випадку, пояснили у відомстві, група буде створена автоматично, оскільки у Сполучених Штатів не буде можливості заблокувати її повторно.

Нагадаємо, у березні США ввели імпортні мита на сталь і алюміній в розмірі 25% і 10% відповідно, обґрунтувавши свої кроки міркуваннями національної безпеки.

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