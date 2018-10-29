США заблокировали создание третейской группы по спору с РФ в ВТО

В Минэкономразвития РФ заявили, что Соединенные Штаты заблокировали российскую инициативу создания третейской группы в ВТО для спора с США по поводу пошлин на сталь и алюминий.

Об этом сообщает "Интерфакс".

" Как и предполагалось, США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий. Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре", - отметили в Минэкономразвития.

В этом случае, пояснили в ведомстве, группа будет создана автоматически, поскольку у Соединенных Штатов не будет возможности заблокировать ее повторно.

Напомним, в марте США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности.