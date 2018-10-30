Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В воздухе, на суше и на море: как в Норвегии проходят крупнейшие учения НАТО

Францию ​​накрыли несезонные снегопады: 200 тысяч домов без света

В Германии судят медбрата по обвинению в убийстве 100 пациентов

Италия: число жертв непогоды выросло до девяти






В воздухе, на суше и на море: как в Норвегии проходят крупнейшие учения НАТО

Вторник, 30 октября 2018, 15:11

В Норвегии уже почти неделю продолжаются крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture 2018.

Маневры проходят на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов и продлятся до 7 ноября.

 
Колонна военной техники из Британии пересекает мост Оресунд, направляясь в Норвегию  (тут и далее - фото flickr.com/photos/nato/)

В масштабных учениях участвуют войска 29 стран-членов Альянса, а также Швеции и Финляндии. В Trident Juncture задействуют 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

 
Шведский корвет Karlstad в порту Тронхейма

Около 50 тысяч человек личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать совместно, чтобы защитить население и территории и сдержать потенциальных противников.

 
Военные 9-й механизированной бригады Бундесвера и 4-й пехотной бригады армии Великобритании завершили совместное форсирование реки

"Это сильное проявление наших возможностей и готовности работать вместе", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом учений на прошлой неделе.

 
Истребители Финляндии и Бельгии взлетают с финской авиабазы ​​в Рованиеми для участия в учениях

Сегодня Столтенберг прибыл в Норвегию вместе с послами 29 стран НАТО для наблюдения за ходом учений.

 
Голландская боевая машина CV90 форсирует реку с помощью немецкого инженерного батальона

Он подчеркнул оборонительный и прозрачный характер Trident Juncture и отметил, что все члены ОБСЕ были приглашены направить наблюдателей: "НАТО и союзники уважают дух наших международных обязательств".

 
Совместные тренировки снайперов из Франции и Британии

Россия и Беларусь направили наблюдателей на учения НАТО Trident Juncture 2018. Норвегия граничит с Россией в Арктике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс
powered by lun.ua
Читайте также
Генсек НАТО призвал РФ выполнять ракетный договор с США
Россия планирует ракетные испытания у Норвегии на фоне учений НАТО
РФ развернула новейшие комплексы "Самарканд" под Калининградом на фоне критики НАТО
Стартуют крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты для противодействия РФ