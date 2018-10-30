В воздухе, на суше и на море: как в Норвегии проходят крупнейшие учения НАТО
В Норвегии уже почти неделю продолжаются крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture 2018.
Маневры проходят на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов и продлятся до 7 ноября.
В масштабных учениях участвуют войска 29 стран-членов Альянса, а также Швеции и Финляндии. В Trident Juncture задействуют 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.
Около 50 тысяч человек личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать совместно, чтобы защитить население и территории и сдержать потенциальных противников.
"Это сильное проявление наших возможностей и готовности работать вместе", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом учений на прошлой неделе.
Сегодня Столтенберг прибыл в Норвегию вместе с послами 29 стран НАТО для наблюдения за ходом учений.
Он подчеркнул оборонительный и прозрачный характер Trident Juncture и отметил, что все члены ОБСЕ были приглашены направить наблюдателей: "НАТО и союзники уважают дух наших международных обязательств".
Россия и Беларусь направили наблюдателей на учения НАТО Trident Juncture 2018. Норвегия граничит с Россией в Арктике.