Парламент Вірменії вдруге не обрав прем'єра, будуть дострокові вибори

Національні Збори Вірменії на спеціальному засіданні 1 листопада вдруге не обрали прем'єр-міністром країни єдиного претендента - Ніколу Пашиняна.

Про це повідомляє Newsam.

"За" або "проти" його кандидатури ніхто не проголосував, утрималися 13 депутатів. Для обрання було необхідно 53 голоси.

Сам Пашинян пішов у відставку 16 жовтня, прямо озвучивши головну мету - проведення дострокових парламентських виборів в грудні.

Згідно з Конституцією Вірменії, парламент буде розпущений, так як двічі не обрав главу уряду.

Пашинян перед засіданням парламенту заявив, що позачергові вибори у Вірменії відбудуться 9 грудня. Однак, офіційно ця дата ще не затверджена.

Колишній лідер опозиції Нікол Пашинян став прем'єром у травні після масових протестів. З того часу в країні не було виборів. Пашинян заявляв, що склад парламенту не відображає політичну реальність.