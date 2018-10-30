Росія звинуватила CША у спробі зіпсувати її "дружбу" з Вірменією

США намагаються зіпсувати стосунки між Москвою та Вірменією.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Росії.

Москва стверджує, що під час візиту до Єревана радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон виступив із завуальованим закликом до Вірменії.

Болтон нібито "відкрито зажадав, щоб Вірменія відмовилася від історичних шаблонів у своїх міжнародних відносинах і не надто намагався приховати той факт, що йдеться про традиційну дружбу Вірменії з Росією".

Вірменія впродовж десятиліть має тісні зв'язки з Росією, але питання перегляду двосторонніх відносин знову стали актуальними після того, як безкровна революція на чолі з Ніколом Пашиняном усунула від влади прем'єр-міністра Сержа Сарґсяна, якого вважають близьким до Москви.

Болтон під час візиту до Єревана 25 жовтня заявив, що обговорив питання про можливий продаж військової техніки США до Вірменії.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Болтон згодом заявив, що "відмінні" перспективи Вірменії стати "стабільною демократією" є "справді фундаментальними і не залежать чи не піддаються надмірному іноземному впливу".