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Парламент Армении во второй раз не выбрал премьера, будут досрочные выборы

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Парламент Армении во второй раз не выбрал премьера, будут досрочные выборы

Четверг, 1 ноября 2018, 14:19

Национальное собрание Армении на специальном заседании 1 ноября во второй раз не избрало премьер-министром страны единственного претендента - Никола Пашинян.

Об этом сообщает Newsam.

"За" или "против" его кандидатуры никто не проголосовал, воздержались 13 депутатов. Для избрания было необходимо 53 голоса.

Сам Пашинян ушел в отставку 16 октября, прямо озвучив главную цель - проведение досрочных парламентских выборов в декабре.

Согласно Конституции Армении, парламент будет распущен, так как дважды не избрал главу правительства.

Пашинян перед заседанием парламента заявил, что внеочередные выборы в Армении состоятся 9 декабря. Однако официально эта дата еще не утверждена.

Бывший лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьером в мае после массовых протестов. С тех пор в стране не было выборов. Пашинян заявлял, что состав не отражает политическую реальность.

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Армения
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