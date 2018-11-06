Франція: затримано групу людей, що планували напад на Макрона
Вівторок, 6 листопада 2018, 14:26
У Франції затримали шістьох людей, які планували напад на президента Еммануеля Макрона.
Про це повідомив телеканал BFM-TV.
За його інформацією, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Франції провели операції із затримання у департаментах Ізер, Іль і Вілен і Мозель.
Вважають, що затримані є прихильниками радикальних поглядів та розробили "насильницькький план" дій проти президента Макрона.
Прокуратура Парижа розпочала попереднє розслідування щодо затриманих, підозрюваних у створенні злочинного угруповання.
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