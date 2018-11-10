В Австрии арестовали российского шпиона, ему "светит" до 10 лет тюрьмы

Австрийский отставной полковник, которого подозревают в 28-летнем шпионаже в пользу России, был арестован в ночь на субботу и находится под стражей.

Об этом узнало австрийское издание Kleine Zeitung.

Информацию изданию подтвердил прокурор Робер Гольцляйтнер. Арест обусловили вероятностью побега подозреваемого и возможного совершения им преступлений.

Решение о предварительном заключении подозреваемого будет принято в понедельник или во вторник. Вероятном шпиону, согласно закону, грозит до 10 лет тюрьмы.

Австрия задержала бывшего полковника своих вооруженных сил, подозреваемого в 20-летнем шпионаже в пользу России. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в связи с этим отменила запланированную поездку в Москву.

Кнайсль заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже русско-австрийские отношения будут серьезно обременены.

Задержанный полковник австрийской армии, работавший с 1990-х годов на российскую военную разведку ГРУ, признался в шпионской деятельности против Австрии в пользу России.