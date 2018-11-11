Обнаженные активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже

Три активистки Femen бросились навстречу кортежу президента США Дональда Трампа, который следовал по Елисейским полям в Париже на церемонию празднования 100-летия перемирия перед завершением Первой мировой войны.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

Одна из активисток прорвалась через жандармов, которые охраняли дорогу. У нее на груди были надписи, среди которых - "Лицемерие". Подбегая к кортежу, она кричала "Фейковые миротворцы".

Une activiste FEMEN face à la voiture de Trump, remontant les Champs Élysée, dénonçant l’hypocrisie de cette cérémonie du 11 novembre. pic.twitter.com/6n6216EdCf — FEMEN (@Femen_France) 11 листопада 2018 р.

Правоохранители немедленно задержали женщину на месте.

В другом месте кордон правоохранителей прорвали две активистки Femen, однако их почти немедленно задержали.

Эти события вызвали вопросы относительно эффективности мер безопасности во время церемонии с участием 70 мировых лидеров в Париже.