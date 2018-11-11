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Обнаженные активистки Femen прорвались к кортежу Трампа в Париже

Воскресенье, 11 ноября 2018, 12:55

Три активистки Femen бросились навстречу кортежу президента США Дональда Трампа, который следовал по Елисейским полям в Париже на церемонию празднования 100-летия перемирия перед завершением Первой мировой войны.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

Одна из активисток прорвалась через жандармов, которые охраняли дорогу. У нее на груди были надписи, среди которых - "Лицемерие". Подбегая к кортежу, она кричала "Фейковые миротворцы".

Правоохранители немедленно задержали женщину на месте.

 

В другом месте кордон правоохранителей прорвали две активистки Femen, однако их почти немедленно задержали.

Эти события вызвали вопросы относительно эффективности мер безопасности во время церемонии с участием 70 мировых лидеров в Париже.

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Трамп Франция
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