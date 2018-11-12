Польща заявила, що не пустила в країну бандерівців і неофашистів з Росії і Швеції

Польська влада заявила, що напередодні святкування відновлення 100-річчя незалежності не пустила в країну "неофашистів та прихильників ідеології Степана Бандери".

Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, повідомляє TVP Info.

За його словами, Агентство внутрішньої безпеки передало прикордонникам дані 400 активістів, які були учасниками ультраправих та неофашистських угруповань, а також організацій, які "прославляють ідеологію Степана Бандери". Вони хотіли приїхати на марш незалежності у Варшаві. Більшості не дозволили в’їхати в країну.

"Серед тих, кого не допустили в Польщу, були громадяни Швеції та Росії", - сказав Жарин.

Напередодні у польській столиці відбувся Біло-червоний марш до 100-річчя відновлення незалежності. Вперше марш спільно організувала польська влада та польські націоналістичні організації.

За оцінками поліції, у марші взяли участь 250 тисяч людей.