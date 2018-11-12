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Польша заявила, что не пустила в страну бандеровцев и неофашистов из России и Швеции

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В Варшаве состоялся Бело-красный марш к 100-летию восстановления независимости






Польша заявила, что не пустила в страну бандеровцев и неофашистов из России и Швеции

Понедельник, 12 ноября 2018, 08:20

Польские власти заявили, что накануне празднования восстановления 100-летия независимости не пустила в страну "неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры".

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, сообщает TVP Info.

По его словам, Агентство внутренней безопасности передало пограничникам данные 400 актиивстив, которые были участниками ультраправых и неофашистских группировок, а также организаций, которые "прославляют идеологию Степана Бандеры". Они хотели приехать на марш независимости в Варшаве. Большинству не позволили въехать в страну.

"Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России", - сказал Жарин.

Накануне в польской столице состоялся Бело-красный марш к 100-летию восстановления независимости. Впервые марш совместно организовали польские власти и польские националистические организации.

По оценкам полиции, в марше приняли участие 250 тысяч человек.

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Польша Россия Швеция
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