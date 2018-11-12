Прес-службу МЗС України очолила Катерина Зеленко

Прес-службу Міністерства закордонних справ очолила Катерина Зеленко.

Про це повідомляє голова відомства Павло Клімкін у своєму Twitter.

За його словами, Зеленко замінить на цій посаді Мар’яну Бецу, яка була речницею МЗС з 2015 року.

"Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії! Радий представити вам Катерину Зеленко, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію", – написав Клімкін.

Дуже непросто відривати від серця таку речницю @Mariana_Betsa. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!



Радий представити вам @KaterynaZelenko, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board😉 pic.twitter.com/zXVWBgqFJm — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 листопада 2018 р.

Зеленко - кадровий дипломат, у системі МЗС - з 2002 року. Народилася 10 серпня 1980 р. у м. Вінниця. У 2002 р. з відзнакою закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Шевченка за фахом «міжнародні відносини». Працювала у Посольстві України в Республіці Австрія та Постійному Представництві при міжнародних організаціях у Відні, двічі - у Посольстві України у ФРН.

У період між відрядженнями обіймала різні посади в Департаменті персоналу, Департаменті Європейського союзу та Політичному департаменті МЗС України. Упродовж останніх років Катерина Зеленко відповідала за взаємодію зі ЗМІ та інформаційно-роз’яснювальну роботу.