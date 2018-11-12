Пресс-службу МИД Укрины возглавила Екатерина Зеленко
Пресс-службу Министерства иностранных дел Украины возглавила Екатерина Зеленко.
Об этом сообщает глава ведомства Павел Климкин в своем Twitter.
По его словам, Зеленко заменит на этом посту Марьяну Бецу, которая была пресс-секретарем МИД с 2015 года.
"Марьяна не оставляет дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия! Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию", - написал Климкин.
Дуже непросто відривати від серця таку речницю @Mariana_Betsa. Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 листопада 2018 р.
Радий представити вам @KaterynaZelenko, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію. Welcome on board😉 pic.twitter.com/zXVWBgqFJm