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Пресс-службу МИД Укрины возглавила Екатерина Зеленко

Понедельник, 12 ноября 2018, 18:30

Пресс-службу Министерства иностранных дел Украины возглавила Екатерина Зеленко.

Об этом сообщает глава ведомства Павел Климкин в своем Twitter.

По его словам, Зеленко заменит на этом посту Марьяну Бецу, которая была пресс-секретарем МИД с 2015 года.

"Марьяна не оставляет дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия! Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию", - написал Климкин.

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МИД Климкин
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