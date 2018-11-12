Пресс-службу МИД Укрины возглавила Екатерина Зеленко

Пресс-службу Министерства иностранных дел Украины возглавила Екатерина Зеленко.

Об этом сообщает глава ведомства Павел Климкин в своем Twitter.

По его словам, Зеленко заменит на этом посту Марьяну Бецу, которая была пресс-секретарем МИД с 2015 года.

"Марьяна не оставляет дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия! Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию", - написал Климкин.