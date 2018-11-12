Генсек НАТО прокоментував ідею створення армії Європи

Євросоюз, який прагне зміцнити власні оборонні спроможності, не має на цьому шляху допускати дублювання НАТО, його командних структур, та підривати, таким чином, спроможності Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Берліні, пише "Укрінформ".

"Більше європейських зусиль в обороні – це добре. Але це ніколи не має підривати потужності трансатлантичної складової. Це питання не лише змістовності, але також питання визначення. Якщо ми озвучуємо важливі речі про стратегічну автономію, не завжди розуміючи, що це означає, ми декларуємо бажання робити стратегічні речі самотужки. Я не думаю, що це мудро. Тому що дві світові війни і холодна війна говорить про важливість для всіх нас бути разом", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Він окремо наголосив, що для ЄС створювати паралельні командні структури, які б дублювали НАТО, було б нерозумним.

"Було б абсолютно беззмістовним для такої країни як Німеччина дозволити Євросоюзу і НАТО змагатися одне з одним. Тому що Німеччина є членом як ЄС, так і НАТО. Це означатиме, що Німеччина вимушена буде змагатися з Німеччиною. Це було б немудрим рішенням всіх держав, які є членами одночасно ЄС і НАТО, започатковувати два комплекти командних структур, або дублювати те, що робить НАТО", - додав Столтенберг.

Він зауважив, що європейські союзники мають бути спроможними робити певні речі без участі США, але вони це можуть робити і зараз, в рамках командних структур НАТО.

"Це добре, якщо європейські союзники розвивають більше спроможностей. Вони тоді можуть краще працювати одне з одним, долаючи фрагментацію європейського сектору оборони та оборонної промисловості... Тож до тих пір, поки зусилля ЄС рухаються в напрямку зміцнення європейського елементу НАТО, це те, що ми вітаємо. Що ми не можемо вітати – це якщо ЄС почне створювати дублюючі структури. Ми не повинні розподіляти наші ресурси навпіл", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що в сучасних умовах європейські союзники потребують допомоги та потужності США для вирішення проблем стабільності і безпеки.

"Це може виглядати як дещо чутливе питання, але практика доводить, що в існуючих реаліях ми потребуємо США в наших операціях", - додав Столтенберг.

Французький президент Еммануель Макрон у вівторок закликав до створення "справжньої європейської армії" для захисту Європи від Росії і навіть від США. Президент США Дональд Трамп перед самим візитом до Парижа назвав заклик Макрона до створення європейської армії "дуже образливим".