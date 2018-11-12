Генсек НАТО прокомментировал идею создания армии Европы

Евросоюз, который стремится укрепить собственные оборонительные способности, не должен на этом пути допускать дублирования НАТО, его командных структур, и подрывать таким образом способности Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Берлине, пишет "Укринформ".

"Больше европейских усилий по обороне - это хорошо. Но это никогда не должно подрывать мощности трансатлантической составляющей. Это вопрос не только содержательности, но также вопрос определения. Если мы озвучиваем важные вещи о стратегической автономии, не всегда понимая, что это значит, мы декларируем желание делать стратегические вещи самостоятельно. Я не думаю, что это мудро. Потому что две мировые войны и холодная война говорят о важности для всех нас быть вместе", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Он отдельно подчеркнул, что для ЕС создавать параллельные командные структуры, которые дублируют НАТО, было бы неразумным.

"Было бы совершенно бессмысленным для такой страны как Германия позволить Евросоюзу и НАТО соревноваться друг с другом. Потому что Германия является членом как ЕС, так и НАТО. Это означает, что Германия вынуждена будет соперничать с Германией. Это было бы незамысловатым решением всех государств, которые являются членами одновременно ЕС и НАТО, начинать два комплекта командных структур, или дублировать то, что делает НАТО", - добавил Столтенберг.

Он отметил, что европейские союзники должны быть способны делать определенные вещи без участия США, но они это могут делать и сейчас, в рамках командных структур НАТО.

"Это хорошо, если европейские союзники развивают больше возможностей. Они тогда могут лучше работать друг с другом, преодолевая фрагментацию европейского сектора обороны и оборонной промышленности ... Поэтому до тех пор, пока усилия ЕС движутся в направлении укрепления европейского элемента НАТО, это то, что мы приветствуем. Что мы не можем приветствовать - это если ЕС начнет создавать дублирующие структуры. Мы не должны распределять наши ресурсы пополам", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что в современных условиях европейские союзники нуждаются в помощи и мощи США для решения проблем стабильности и безопасности.

"Это может выглядеть как несколько чувствительный вопрос, но практика показывает, что в существующих реалиях мы нуждаемся США в наших операциях", - добавил Столтенберг.

Французский президент Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Париже согласились касаемо необходимости того, чтобы Европа несла больше оборонительного бремя. Трамп перед самым визитом назвал призыв Макрона к созданию европейской армии "очень оскорбительным".