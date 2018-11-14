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Голова Сенату Польщі: Замах на незалежність України - це замах на нашу безпеку

Середа, 14 листопада 2018, 08:14

Спікер Сейму Польщі Станіслав Карчевський заявив, що замах на незалежність та територіальну цілісність України є замахом на безпеку Польщі.

Із такою заявою він виступив на міжпарламентській асамблеї Польщі, Литви та України у Вільнюсі у вівторок, повідомляє "Польське радіо".

"Ми визнаємо непорушними незалежність і територіальну цілісність України, а будь-який замах на них - це замах на нашу власну безпеку", - сказав Станіслав Карчевський.

Під час міжпарламентської асамблеї, що завершилася у вівторок, парламентарі Польщі, Литви та України обговорили питання безпеки, Східного партнерства та п’ятої річниці подій на київському Майдані.

Делегації порушили також питання гібридних загроз, боротьби з пропагандою та співробітництва у військовій та енергетичній сферах.

Спікер ВРУ Андрій Парубій підкреслив, що наслідки від агресії Росії в Україні відчують також ті, хто має спільний кордон з Російською Федерацією.

"Ця агресія може мати багато форм. Це може бути гібридна, енергетична, економічна, інформаційна, а також гуманітарна агресія", - зазначив Андрій Парубій.

Крім того, Литовський Сейм ухвалив резолюцію із засудженням проведення 11 листопада псевдовиборів на Донбасі.

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Донбас та ОРДЛО Польща Росія
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