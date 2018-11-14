Председатель Сената Польши: Покушение на независимость Украины - это покушение на нашу безопасность

Спикер Сейма Польши Станислав Карчевский заявил, что покушение на независимость и территориальную целостность Украины является покушением на безопасность Польши.

С таким заявлением он выступил на межпарламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины в Вильнюсе во вторник, сообщает "Польское радио".

"Мы признаем нерушимими независимость и территориальную целостность Украины, а любое покушение на них - это покушение на нашу собственную безопасность", - сказал Станислав Карчевский.

Во время межпарламентской ассамблеи, которая завершилась во вторник, парламентарии Польши, Литвы и Украины обсудили вопросы безопасности, Восточного партнерства и пятой годовщины событий на киевском Майдане.

Делегации нарушили также вопросы гибридных угроз, борьбы с пропагандой и сотрудничества в военной и энергетической сферах.

Спикер ВРУ Андрей Парубий подчеркнул, что последствия от агрессии России в Украине почувствуют также те, кто имеет общую границу с Российской Федерацией.

"Эта агрессия может иметь много форм. Это может быть гибридная, энергетическая, экономическая, информационная, а также гуманитарная агрессия", - отметил Андрей Парубий.

Кроме того, Литовский Сейм принял резолюцию с осуждением проведения 11 ноября псевдовыборов на Донбассе.