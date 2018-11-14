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Новий посол Угорщини почав роботу в Україні

Середа, 14 листопада 2018, 12:22

Новий посол Угорщини Іштван Ійдярто вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару.

Про це Боднар повідомив у середу у своєму Twitter-акаунті.

За словами заступника міністра, під час зустрічі було домовлено "працювати над позитивним порядком денним двосторонніх відносин". "Пан посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності", - додав заступник голови МЗС.

Вірчі грамоти від нового угорського посла ще повинен прийняти президент Петро Порошенко, після чого Ійдярто зможе повноцінно виконувати свої функції.

Попередній посол Угорщини Ерно Кешкень завершив каденцію в Україні на початку листопада.

Нагадаємо, призначення Іштвана Ійдярто відбувалося на тлі конфлікту з Будапештом довкола скандальної назви "уповноваженого по Закарпаттю". Крім того, Угорщина відмовлялася дати дозвіл на відкриття нового українського консульства у місті Шіофок. Київ у відповідь зволікав із видачею агреману на призначення посла.

Проте сторони таки досягли компромісу. Будапешт таки змінив скандальну назву уповноваженого, а Київ дав згоду на призначення нового посла Угорщини в Україні.

Україна відкрила почесне консульство в угорському місті Шіофок 8 листопада.

Новий посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто народився у Береговому. Школу закінчував в Угорщині, куди переїхала його сім’я.

Дипломат вивчає українську мову. Кілька місяців тому на тлі мовної суперечки з Києвом в угорському МЗС стартували курси української мови, які, не виключено, відвідував і Іштван Ійдярто.

Детальніше про нового посла Угорщини в Україні читайте у статті: "Київський розворот Віктора Орбана: 5 завдань для нового посла Угорщини".

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