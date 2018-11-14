Новий посол Угорщини почав роботу в Україні

Новий посол Угорщини Іштван Ійдярто вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару.

Про це Боднар повідомив у середу у своєму Twitter-акаунті.

За словами заступника міністра, під час зустрічі було домовлено "працювати над позитивним порядком денним двосторонніх відносин". "Пан посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності", - додав заступник голови МЗС.

Сьогодні прийняв копії вірчих грамот у нового Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто (István Íjgyártó).

Домовилися працювати над позитивним порядком денного двосторонніх відносин.

Пан Посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності pic.twitter.com/XOWmKe4FQ8 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 14 листопада 2018 р.

Вірчі грамоти від нового угорського посла ще повинен прийняти президент Петро Порошенко, після чого Ійдярто зможе повноцінно виконувати свої функції.

Попередній посол Угорщини Ерно Кешкень завершив каденцію в Україні на початку листопада.

Нагадаємо, призначення Іштвана Ійдярто відбувалося на тлі конфлікту з Будапештом довкола скандальної назви "уповноваженого по Закарпаттю". Крім того, Угорщина відмовлялася дати дозвіл на відкриття нового українського консульства у місті Шіофок. Київ у відповідь зволікав із видачею агреману на призначення посла.

Проте сторони таки досягли компромісу. Будапешт таки змінив скандальну назву уповноваженого, а Київ дав згоду на призначення нового посла Угорщини в Україні.

Україна відкрила почесне консульство в угорському місті Шіофок 8 листопада.

Новий посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто народився у Береговому. Школу закінчував в Угорщині, куди переїхала його сім’я.

Дипломат вивчає українську мову. Кілька місяців тому на тлі мовної суперечки з Києвом в угорському МЗС стартували курси української мови, які, не виключено, відвідував і Іштван Ійдярто.

Детальніше про нового посла Угорщини в Україні читайте у статті: "Київський розворот Віктора Орбана: 5 завдань для нового посла Угорщини".