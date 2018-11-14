Новый посол Венгрии начал работу в Украине

Новый посол Венгрии Иштван Ийдярто вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднару.

Об этом Боднар сообщил в среду в своем Twitter-аккаунте.

По словам заместителя министра, во время встречи была достигнута договоренность "работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений". "Господин посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности", - добавил замглавы МИД.

Сьогодні прийняв копії вірчих грамот у нового Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто (István Íjgyártó).

Домовилися працювати над позитивним порядком денного двосторонніх відносин.

Пан Посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності pic.twitter.com/XOWmKe4FQ8 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 14 листопада 2018 р.

Верительные грамоты от нового венгерского посла еще должен принять президент Петр Порошенко, после чего Ийдярто сможет полноценно выполнять свои функции.

Предыдущий посол Венгрии Эрно Кешкень завершил каденцию в Украине в начале ноября.

Напомним, назначение Иштвана Ийдярто происходило на фоне конфликта с Будапештом вокруг скандального названия "уполномоченного по Закарпатью". Кроме того, Венгрия отказывалась дать разрешение на открытие нового украинского почетного консульства в городе Шиофок. Киев в ответ медлил с выдачей агремана на назначение посла.

Однако стороны все же достигли компромисса. Будапешт изменил скандальное название уполномоченного, а Киев дал согласие на назначение нового посла Венгрии в Украине.

Украина открыла почетное консульство в венгерском городе Шиофок 8 ноября.

Новый посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто родился в Берегове. Школу заканчивал в Венгрии, куда переехала его семья.

Дипломат изучает украинский язык. Несколько месяцев назад на фоне языкового спора с Киевом в венгерском МИД стартовали курсы украинского языка, которые, не исключено, посещал и Иштван Ийдярто.

Подробнее о новом после Венгрии в Украине читайте в статье: "Киевский разворот Виктора Орбана: 5 задач для нового посла Венгрии".