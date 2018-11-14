Президент Польщі підготував проект компенсацій засланим на Сибір

Президент Польщі Анджей Дуда направив до Сейму законопроект про фінансову допомогу особам, які перебували на засланні або були депортовані до СРСР впродовж 1939–1956 років.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У документі йдеться про надання так званим сибірякам фінансової допомоги розміром, який залежатиме від тривалості їхнього заслання або депортації. За кожен повний місяць такі особи мають отримати 200 злотих (близько 47 євро) компенсації, проте загальна сума не може бути меншою, ніж 2400 злотих (майже 560 євро). Розмір допомоги визначатиме Управління соціального страхування.

Грошову компенсацію отримають як особи, яких вивезли з території польської держави углиб СРСР, де вони перебували на засланні, так і особи, які народилися на засланні.

Дуда передбачив дві умови отримання компенсації: підтверджений рішенням голови Управління у справах іноземців і репресованих осіб документ про період перебування на засланні або депортації та польське громадянство на момент подання заяви.