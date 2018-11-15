ЄСПЛ визнав політично мотивованими арешти Навального, оштрафував РФ на 63 тис. євро

Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі російського опозиціонера Алєксєя Навального і визнав Росію винною у порушенні його прав.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Рішення у справі Навального винесла Велика палата суду у складі 17 суддів. Справа стосувалася скарги заявника на його арешт і притягнення до адміністративної відповідальності у семи випадках у 2012-2014 роках.

ЄСПЛ прийшов до висновку, що в цих семи випадках Росія порушила права Навального і його переслідування було політично мотивованим.

Зокрема, судді постановили, що Росія порушила чотири статті Європейської конвенції з прав людини: право на свободу і безпеку, а також на законність арешту чи затримання; право на чесний суд; право на свободу зібрань; статтю щодо обмеження використання обмежень на реалізацію прав людини.

Також судді рекомендували уряду Росії вжити заходів для забезпечення реалізації громадянами права на мирні зібрання.

ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити Навальному 50 тисяч євро нематеріальної шкоди, 1025 євро матеріальної шкоди і відшкодувати 12653 євро судових витрат.

Варто зазначити, що у Страсбург на оголошення рішення опозиціонер зміг вилетіти лише з другої спроби. Спочатку йому без пояснення причин заборонили виїзд з Росії.