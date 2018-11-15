ЕСПЧ признал политически мотивированными аресты Навального, оштрафовал РФ на 63 тыс. евро

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу российского оппозиционера Алексея Навального и признал Россию виновной в нарушении его прав.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

Решение по делу Навального вынесла Большая палата суда в составе 17 судей. Дело касалось жалобы заявителя на его арест и привлечение к административной ответственности в семи случаях в 2012-2014 годах.

ЕСПЧ пришел к выводу, что в этих семи случаях Россия нарушила права Навального и его преследование было политически мотивированным.

В частности, судьи постановили, что Россия нарушила четыре статьи Европейской конвенции по правам человека: право на свободу и безопасность, а также на законность ареста или задержания; право на честный суд; право на свободу собраний; статью об ограничении использования ограничений на реализацию прав человека.

Также судьи рекомендовали правительству России принять меры для обеспечения реализации гражданами права на мирные собрания.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному 50 тыс. евро морального вреда, 1025 евро материального ущерба и возместить 12 653 евро судебных издержек.

Стоит отметить, что в Страсбург на объявление решения оппозиционер смог вылететь только со второй попытки. Сначала ему без объяснения причин запретили выезд из России.