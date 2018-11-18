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Прем'єр Британії: наступні сім днів будуть критичними для країни

Неділя, 18 листопада 2018, 12:35

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що наступні сім днів у процесі Brexit будуть мати вирішальне значення для майбутнього країни.

Про це вона сказала в інтерв’ю Sky News.

"Ці наступні сім днів мають бути критичними, вони стосуються майбутнього цієї країни", - сказала Мей.

Вона зазначила, що переговори досі тривають, щоб докладніше врахувати всі пропозиції у майбутній угоді.

Через тиждень має відбутися позачерговий саміт, присвячений завершенню роботи над угодою щодо Brexit.

На запитання, чи отримав Комітет 1922 необхідну кількість листів від депутатів Консервативної партії, щоб провести голосування за недовіру, Мей відповіла: "Наскільки я знаю, ні".

Частина консерваторів незадоволені проектом угоди щодо виходу Британії з ЄС, текст якої цього тижня затвердив британський уряд.

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