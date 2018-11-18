Премьер Британии: следующие семь дней будут критическими для страны

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что следующие семь дней в процессе Brexit будут иметь решающее значение для будущего страны.

Об этом она сказала в интервью Sky News.

"Эти следующие семь дней должны быть критическими, они касаются будущего этой страны", - сказала Мэй.

Она отметила, что переговоры еще продолжаются, чтобы подробнее учесть все предложения в будущем соглашении.

Через неделю состоится внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit.

На вопрос, получил ли Комитет 1922 необходимое количество писем от депутатов Консервативной партии, чтобы провести голосование за недоверие, Мэй ответила: "Насколько я знаю, нет".

Часть консерваторов недовольны проектом соглашения по выходу Великобритании из ЕС, текст которого на этой неделе утвердил британское правительство.