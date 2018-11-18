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Прем'єр Баварії заявив, що хоче очолити Християнсько-соціальний союз

Неділя, 18 листопада 2018, 15:12

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварії Маркус Зедер оголосив, що висуває свою кандидатуру на посаду голови Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Після ретельних роздумів і відповідно до бажання багатьох однопартійців я готовий присвятити себе служінню партії. Тому висуваю свою кандидатуру на посаду голови ХСС", - сказав Зедер.

Нинішній очільник ХСС, міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер нещодавно повідомив, що складе з себе повноваження голови партії на спеціальному з'їзді баварських консерваторів, який відбудеться 19 січня 2019 року. Цього ж дня консерватори мають обрати нового голову партії.

Раніше віце-голова ХСС Манфред Вебер, який став кандидатом на посаду президента Єврокомісії від Європейської народної партії на виборах у 2019 році, відмовився висувати свою кандидатуру на посаду голови партії, як і голова парламентської групи ХСС Александер Добріндт.

Зедер був обраний прем'єр-міністром Баварії в березні 2018 року і переобраний на цю посаду на початку листопада - після виборів до ландтагу , що пройшли 14 жовтня. До Зедера уряд Баварії очолював Зеегофер.

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