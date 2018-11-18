Премьер Баварии заявил, что хочет возглавить Христианско-социальный союз

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер объявил, что выдвигает свою кандидатуру на должность председателя Христианско-социального союза (ХСС).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"После тщательных размышлений и в соответствии с желанием многих однопартийцев я готов посвятить себя служению партии. Поэтому выдвигаю свою кандидатуру на должность председателя ХСС", - сказал Зедер.

Нынешний глава ХСС, министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер недавно сообщил, что сложит с себя полномочия председателя партии на специальном съезде баварских консерваторов, который состоится 19 января 2019 года. В этот же день консерваторы должны избрать нового председателя партии.

Ранее вице-председатель ХСС Манфред Вебер, который стал кандидатом на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии на выборах в 2019 году, отказался выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии, как и председатель парламентской группы ХСС Александер Добриндт.

Зедер был избран премьер-министром Баварии в марте 2018 года и переизбран на эту должность в начале ноября - после выборов в ландтаг, прошедших 14 октября. До Зедера правительство Баварии возглавлял Зеегофер.