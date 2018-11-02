Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Трамп заборонить нелегальним мігрантам подавати заяви на притулок

У Молдові авіакомпанії хочуть змусити платити за затримані рейси і втрачений багаж

Літак Air France, недопущений до повітряного простору РФ, вимушено повернувся в Париж

У Латвії заборонили роботодавцям вимагати від працівників знати іноземну мову






Літак Air France, недопущений до повітряного простору РФ, вимушено повернувся в Париж

П'ятниця, 2 листопада 2018, 09:44

Літак французької авіакомпанії Air France вимушено повернувся до Парижа під час польоту до В'єтнаму через відсутність дозволу на вхід в повітряний простір Росії.

Про це пише Europe 1.

Air France підтвердив інформацію, що не знає чіткої причини такої відмови. Капітан літака заявив, що ніколи раніше не стикався з подібними ситуаціями.

За словами однієї з пасажирок літака, капітан під час польоту оголосив про відсутність дозволу на політ над частиною території Росії.

Представники авіакомпанії припустили, що причиною події могла стати комп'ютерна помилка. 

"Але єдина впевненість у даному інциденті, зрештою, полягає в тому, що коли Росія говорить "ні", це означає "ні", - йдеться у матеріалі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Росія
powered by lun.ua
Читайте також
ВПС Британії перехопили російські Ту-160 на тлі навчань НАТО
У Британії розбився вертоліт з власником футбольного клубу "Лестер" на борту
Шведську студентку, яка затримала літак з афганцем, можуть покарати
Франція і Німеччина звинуватили РФ і сепаратистів у знищенні безпілотника СММ ОБСЄ