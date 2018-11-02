Літак Air France, недопущений до повітряного простору РФ, вимушено повернувся в Париж

Літак французької авіакомпанії Air France вимушено повернувся до Парижа під час польоту до В'єтнаму через відсутність дозволу на вхід в повітряний простір Росії.

Про це пише Europe 1.

Air France підтвердив інформацію, що не знає чіткої причини такої відмови. Капітан літака заявив, що ніколи раніше не стикався з подібними ситуаціями.

За словами однієї з пасажирок літака, капітан під час польоту оголосив про відсутність дозволу на політ над частиною території Росії.

Представники авіакомпанії припустили, що причиною події могла стати комп'ютерна помилка.

"Але єдина впевненість у даному інциденті, зрештою, полягає в тому, що коли Росія говорить "ні", це означає "ні", - йдеться у матеріалі.